Простая правка шаблона для Joomla 3

HTML-версткаЗакрыт1 заявка157 просмотров
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Шаблон свёрстан в Artisteer 4. Есть проект в .artx и .zip-архив.

1. Нужно убрать весь jQuery, который тормозит сайт. Единственное применение его - переключение мобильного меню, которое нужно сделать на JS. Однако при отключении unset($this->_scripts[$this->baseurl.'/media/jui/js/jquery.js']); почему-то падает мобильная версия.

2. Объединить весь css в один файл.

3. Выяснить, нужен ли core.js и для чего, если нет - убрать загрузку.

4. Все остальные js-файлы слить в один.

5. Поправить валидность https://validator.w3.org/ (убрать type при загрузке JS, заменить устаревшие элементы css, типа big) https://www.screencast.com/t/qjAU5Mljr

После правки шаблон должен сохранять работоспособность как до правки и не бросать ошибок в консоль. На уровне миддла тут работы на час примерно, если не спеша.

Joomla
4 года назад
Alex-A
Алекс 
50 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
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