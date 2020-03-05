Верстка сайта

HTML-версткаЗавершен17 заявок822 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Макеты в JPG во вложении, исходники передам исполнителю. Там 16 страниц.

Обычно платил верстальщикам 500 рублей час, по моим ощущениям там работы не более чем на 30 часов. Но оцените проект вы.

Выбираю исполнителем тут, оплачиваю по факту. Перед началом работ требуется точная оценка.

Макеты - https://yadi.sk/d/73uYOnrGKZ1a4g

Верстка сайта
4 года назад
akhmetshin
Ильдар 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Zario
Игорь 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
4 года назад
$190
12 дней
Все отлично!
Отличный заказчик, все прошло гладко. Оплата в срок, надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
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