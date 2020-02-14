Требуется Верстальщик со знанием php

HTML-версткаЗакрыт15 заявок276 просмотров
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Требуется Верстальщик для ряда небольших задач по bootstrap:

- количество колонок на каждое разрешение

- выравнивание кнопки по низу

- растягивание левого блока меню убрать сделать всегда широким или вообще сворачивать.

Совокупность качества + скорость – наше всё! Возможно долгосрочное сотрудничество.

PHP
4 года назад
alexanderdtb
Александр 
42 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад