Необходимо сверстать главную страницу по макету

Нам нужно исправить несколько ошибок в интернет магазине на битрикс. Сейчас разваливаются стилю бокового меню в карточках товара http://www.masterparket.spb.ru/catalog/soputstvuyushchie-tovary/ Скрин во вложении. Так же на главной в подвале пропали поля у формы заявки (скрин во ...