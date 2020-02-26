Необходимо сверстать главную страницу по макету

$50
HTML-версткаЗавершен4 заявки416 просмотров
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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

Нам необходим опытный верстальщик для того чтобы к понедельнику адаптивно валидно и кроссбраузерно сверстать главную страницу сайта.

Уровеньверстки и анимации: http://railgo.ru/

Работать необходимо до полного утверждения.

4 года назад
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)
Выбранный исполнитель
alpeeff
Роман 
21 годУкраина
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$21
9 дней
Роман - мастер воего дела. Профессионал и просто очень хороший человек. Продолжаем сотрудничество.
Хорошо поставленная ТЗ, оплата в срок. Очень приятный менеджер - Полина. Однозначно рекомендую!
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