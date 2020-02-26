Необходимо сверстать главную страницу по макету

Здравствуйте!Требуется качественная адаптивная верстка, не пиксельперфект, но на 96% приблжиена к нему хотя бы.Верстка делается для дальнейшей натяжки поэтому:-всплывашки фенсибоксом должны быть-пагинация, показать еще - просто ссылки-все функциональные UI должны быть заскриптованыПример верстки, как должно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.
Нам необходим опытный верстальщик для того чтобы к понедельнику адаптивно валидно и кроссбраузерно сверстать главную страницу сайта.
Уровеньверстки и анимации: http://railgo.ru/
Работать необходимо до полного утверждения.
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