Исправление ошибок сайта на 1 С Битрикс

Нам нужно исправить несколько ошибок в интернет магазине на битрикс. Сейчас разваливаются стилю бокового меню в карточках товара http://www.masterparket.spb.ru/catalog/soputstvuyushchie-tovary/ Скрин во вложении. Так же на главной в подвале пропали поля у формы заявки (скрин во вложении) . И фильтр боковой в каталоге тоже расползается верстка местами. (скрин во вложении) Проблемы возникли когда ставилась верстка вот этой страничке http://www.masterparket.spb.ru/services/tsiklevka-parketa/. Откатить к сожалению не могу так как клиент сразу не сообщил о проблеме.