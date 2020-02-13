Исправление ошибок сайта на 1 С Битрикс

Описание задачи Для продажи медиаконтента, необходимо создать интерфейс взаимодействия с клиентом, который будет работать в браузере аппаратного киоска и выполнять ряд функций: [list][*]Предлагать клиенту купить медиапакет.[*]Выводить различную инфографику.[*]Выполнять информационные функции.[*]Принимать оплату клиентов[/list]Основная задача интерфейса: Бесперебойно и своевременно осуществлять ...
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Нам нужно исправить несколько ошибок в интернет магазине на битрикс. Сейчас разваливаются стилю бокового меню в карточках товара http://www.masterparket.spb.ru/catalog/soputstvuyushchie-tovary/ Скрин во вложении. Так же на главной в подвале пропали поля у формы заявки (скрин во вложении) . И фильтр боковой в каталоге тоже расползается верстка местами. (скрин во вложении) Проблемы возникли когда ставилась верстка вот этой страничке http://www.masterparket.spb.ru/services/tsiklevka-parketa/. Откатить к сожалению не могу так как клиент сразу не сообщил о проблеме.
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