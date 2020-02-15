Нужна верстка

$50
HTML-версткаЗавершен12 заявок648 просмотров
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Нужна качественная адаптивная верстка 4 страницы.  3 pop-up формы.

Сделан дизайн, все файлы в формате psd.

4 года назад
denisadmin
Марков 
76 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
nirvanamix
Иван 
31 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
4 года назад
$125
3 дня
Заказывал верстку лендинга. Все вовремя! Верстка качественная с первого раза без правок отлично получилось. Рекомендую!
Рекомендую Дениса как грамотного и адекватного заказчика, с четким тз и своевременной оплатой, спасибо за сотрудничество! ))
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