Верстка 2-х Landing Page по готовым макетам (в едином стиле)

$250
HTML-версткаЗавершен44 заявки559 просмотров
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1. Верстка: HTML5 + CSS3.  HTML - должен проходить валидацию, CSS - не обязательно. Flexbox верстка приветствуется.

2. Кроссбраузерность.

HTML-шаблоны должны корректно отображаться в следующих версиях браузеров:

- Internet Explorer версии 10 и выше, платформа — операционные системы семейства Windows; 

- Mozilla Firefox версии 28 и выше — Windows версии XP и выше и Mac OS X версии 10.8 и выше;  

- Safari версии 6.1 и выше — Mac OS X версии 10.8 и выше; 

- Google Chrome версии 21 и выше — Windows версии XP и выше и Mac OS X версии 10.8 и выше; 

- Opera версии 15 и выше — Windows версии XP и выше и Mac OS X версии 10.8 и выше;  

- Браузеры мобильных устройств iOS 7 и выше

- Браузеры мобильных устройств Android 5 и выше, за исключением UC Browser 

В IE7-8, могут быть незначительные упрощения, скрипты, связанные с анимацией, могут работать в упрощенном виде.

3. Цвета: #fffff, #1249a4, #3fa9f5.

4. Названия классов и id должны по смыслу соответствовать применению (например, header, menu, footer, news).

5. Адаптивность сайта под десктоп, мобильные девайсы и планшеты.

6. Допускается использование CMS (Wordpress и etc).

4 года назад
alexusseo
Алексей 
35 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
z-studio-46
Влад 
41 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$403
11 дней
WMZ
Работать с Владом понравилось! Рекомендую!
Рекомендую заказчика, деньги в срок. проблем не возникло.
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