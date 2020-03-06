Требования к верстке: 1. Использовать HTML5 и CSS3 2. Все подгружаемые элементы (шрифты, стили, скрипты, картинки) должны быть локальными, а не ссылаться в инет. 3. Все пути к картинкам верстки (не относящиеся к контентной части) должны быть прописаны ...
Верстка 2-х Landing Page по готовым макетам (в едином стиле)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Верстка: HTML5 + CSS3. HTML - должен проходить валидацию, CSS - не обязательно. Flexbox верстка приветствуется.
2. Кроссбраузерность.
HTML-шаблоны должны корректно отображаться в следующих версиях браузеров:
- Internet Explorer версии 10 и выше, платформа — операционные системы семейства Windows;
- Mozilla Firefox версии 28 и выше — Windows версии XP и выше и Mac OS X версии 10.8 и выше;
- Safari версии 6.1 и выше — Mac OS X версии 10.8 и выше;
- Google Chrome версии 21 и выше — Windows версии XP и выше и Mac OS X версии 10.8 и выше;
- Opera версии 15 и выше — Windows версии XP и выше и Mac OS X версии 10.8 и выше;
- Браузеры мобильных устройств iOS 7 и выше
- Браузеры мобильных устройств Android 5 и выше, за исключением UC Browser
В IE7-8, могут быть незначительные упрощения, скрипты, связанные с анимацией, могут работать в упрощенном виде.
3. Цвета: #fffff, #1249a4, #3fa9f5.
4. Названия классов и id должны по смыслу соответствовать применению (например, header, menu, footer, news).
5. Адаптивность сайта под десктоп, мобильные девайсы и планшеты.
6. Допускается использование CMS (Wordpress и etc).
- Похожие заказы
- $45HTML-верстка1 исполнительЗавершен4 года назад
Необходима адаптивная верстка многостраничного сайта. Верстка будет натягиваться на Bitrix. Полный пакет страниц в формате psd отправлю кандидатам. Использование Bootstrap4. Ежедневный отчет о проделанной работе. Строгое соответствие макету. Соблюдение сроков работы. Оплата поэтапно.HTML-верстка31 заявкаЗакрыт4 года назад
- $16
[url=http://aemkholding.com/]http://aemkholding.com/[/url] [url=http://aemkholding.com/production.html]http://aemkholding.com/production.html[/url] [url=http://aemkholding.com/objects.html]http://aemkholding.com/objects.html[/url] [url=http://aemkholding.com/reservuar.html]http://aemkholding.com/reservuar.html[/url]Завершен4 года назад
- $30
Требуется верстальщик на проект с psd (адаптив).HTML-верстка50 заявокЗакрыт4 года назад
Верстка должна быть построена на bootstrap Использовать scss, gulp. https://drive.google.com/drive/folders/1ipX0vdoS9ZwGQ0KOiqSTHSe0s7bAosK3HTML-верстка17 заявокЗакрыт4 года назад
- $30
Нужно сверстать сайт компании, состоящий из 5 страниц. Есть немного инфографики.Завершен4 года назад
- $5
Вообщем здесь два лєнда: https://dropmefiles.com/OwitT в этом camp.rar файл с обработчиком s1.php при переходе на єтот линк: сайт.ком/s1.php отправляется пустая заявка вот именно такой же файл отвечающий за отправку формы, нужно найти в архиве airtws.rar, для того что бы при переходе ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт4 года назад
Сайт https://www.motostart.com.ua Нужно доделать мелкие работы. [list=1][*]Перевести в укр версии внизу "Товари з цієї ж категорії"[*]ошибки в консоли[*]Настроить отзывы под товарами[*]Alt для всех изображений, включая товары, логотипы и т.д.[*]В моб версии фото на странице товара нужно ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт4 года назад
- $5
Поставить код на кнопку "REQUEST AN OFFER" https://sellapp.online/#form. Код для аналитики Гугл адсЗавершен4 года назад
[b]ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ Требования к верстке:[/b] 1. Использовать HTML5 и CSS3 2. Верстка должна быть сделана с использованием фреймворка Bootstrap 4 (подключать исходники, а не готовые CSS) 3. Стили должны быть написаны с использованием SASS (исходники должны быть предоставлены) 4. Все ...HTML-верстка14 заявокЗакрыт4 года назад