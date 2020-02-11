Мелкие работы по ПрестаШоп

HTML-версткаЗакрыт4 заявки207 просмотров
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Сайт https://www.motostart.com.ua Нужно доделать мелкие работы. 

  • Перевести в укр версии внизу "Товари з цієї ж категорії"
  • ошибки в консоли
  • Настроить отзывы под товарами
  • Alt для всех изображений, включая товары, логотипы и т.д.
  • В моб версии фото на странице товара нужно увеличить, чтобы был от края до края по ширине
  • в укр версии блок Аксессуары переименовать в Супутні товари
  • микроразметка schema.org
4 года назад
guest_15689861081595
4 года в сервисе
Был
3 года назад
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