Убрать картинку силами CSS

$1
HTML-версткаЗакрыт9 заявок246 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо убрать картинку из шаблона сайта силами CSS, достаточно установить display:none в зависимости от разрешение экрана. Установку кода на сайт произведем самостоятельно, при необходимости добавим индинтификатор к объекту.

CSS
4 года назад
paytrend
Антон 
35 летЧехия
12 лет в сервисе
Был
год назад
  • Похожие заказы

  • Адаптивная вёрстка 4 страниц из PSD в HTML

    $30

    Адаптивная вёрстка 4 страниц из PSD в HTML - срочно! Оплата строго по факту выполнения работы, БЕЗ авансов Онлайн демонстрация работы на вашем сервере, один раз в 2-3 часа Бюджет 30$ Срок завтра обед Оставляйте ваш скайп для связи

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Перенести верстку на Bootstrap

    Перенести существующий дизайн сайта на Bootstrap Дизайн можно подвергать частичному изменению.  Без привязки к CMS. Структура сайта 3-х колоночная. На выходе должно получиться 2 страницы. Главная страница в виде новостной ленты по центру. Внутренняя страница с текстом, таблицей и фото галереей. Доработать. Добавить в ...

    Bootstrap
    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Скрипт

    Нужен скрипт. 2 поля. В одно вставляем список номеров телефонов в разном формате. жмем кнопку, получаем во втором поле список номеров телефонов в едином формате.  Формат должен быть 79998887755 на выходе на входе может быть +7(475)783-75-84 8(475)783-75-84 +7(475)783-75-84 +74757837584 84757837584 (475)783-75-84 4757837584 и т.п. любые вариации

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Требуется верстка шапки сайта (поиск по сайту, выпадающие меню каталог

    Требуется верстка шапки сайта (поиск по сайту, выпадающиеменю каталог с анимированными картинками) ModXКартинки и PSD файл предоставляемИмеется ссылка на готовый образец сайта , который устраиваетнас  по функционалу

    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Доверстка страниц по проекту + доработки

    Здравствуйте, нужен профессионал своего дела, который умеет качественно и аккуратно верстать из макетов, важно чтобы Вас не смущал чужой код, Вы должны быть очень внимателен к мелочам, т.е. к самому макету, мы не просим 100% ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Адаптивная верстка+натяжка WordPress

    Здравствуйте, есть сайт http://illusion-ds.net Хочу сделать редизайн. Я уже подготовил дизайн, необходимо сделать адаптивную верстку с валидным кодом и без ошибок. Затем натянуть на движек WordPress. Много элементов повторяется и можно брать с сайта. Всего 1 ...

    WordPress
    HTML-верстка24 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Верстка одной страницы сегодня

    Добрый день! Есть работающий сайт - 12-13.plus нужно сегодня сверстать приложенную страницу при этом блоки "уникальные курсы", "отзывы", "о рек", "подписка", футер (выделены красным на изображении) - они уже сверстаны на 12-13.plus, там только два изменения в цветах ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Нужна верстка лендинга

    Нужна верстка лендинга, адаптив и рабочая форма "обратного звонка".   Без предоплаты. Оплата по факту или через б/с. Указывайте цену и сроки. Спасибо

    HTML-верстка21 заявка
    Закрыт
    4 года назад