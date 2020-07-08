Верстка одной страницы сегодня

HTML-версткаЗавершен24 заявки467 просмотров
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Добрый день!

Есть работающий сайт - 12-13.plus

нужно сегодня сверстать приложенную страницу

при этом блоки "уникальные курсы", "отзывы", "о рек", "подписка", футер (выделены красным на изображении) - они уже сверстаны на 12-13.plus, там только два изменения в цветах и фоне

4 года назад
jett
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
julia0105
Юлия 
32 годаУкраина
4 года в сервисе
Была
день назад
4 года назад
$10
1 день
Все ок
Все хорошо - ответы на мои вопросы получила вовремя, оплата была без задержек. Рекомендую к сотрудничеству!
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