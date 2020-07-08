Верстка одной страницы сегодня

К празднику "8 марта", нужно сделать анимированную открытку, которая будет публиковаться на сайте. Исходные данные: 1) Будет изложен сценарий, по которому нужно будет сделать эффекты 2) Будут даны иллюстрации, которые нужно будет соединить. На выходе получаем готовую анимированную ...