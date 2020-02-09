Вёрстка макетов из Figma для React.js на Ant Design

нужна адаптивная верстка лендинга,+ подключить формы обратной связи ,пишите сразу сроки в л/с https://yadi.sk/d/7kSZRoAj0xUb6Q
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доступ в фигму дам в ответ на ваш запрос.
Размеры экранов:
- больше 1200 - десктопная версия
- больше 992 - адаптированная десктопная версия
- от 768 до 992 - планшетная версия (более адаптированная десктопная)
- от 576 до 768 - телефонная версия
Если не помещается в 1200, то есть элементы, которые по ширине можно сделать немного меньше без потери качества (например инпуты, ползунки настроек, отступы между/внутри блоков или текстовые блоки).
Если предусмотрен горизонтальный скролл, то тут по ширине контент не меняется, меняется только длина скролла.
Это происходит с контентом, который расположен по центру.
Кроме того, есть элементы прибитые к правому и левому краям, они на любой ширине должны оставаться на своих местах, кроме тех случаев, когда они уже не вмещаются в экран. В таком случае начинают отображаться элементы из мобильной версии.
Требования:
- Используйте следующее именование классов:
- основной код kebab-case
- модификтор разделять '_' snake_case
- Используйте flex.
- Используйте спрайты разумно.
- Используйте svg через background: url('data:image…) без Base64. Предварительно обрабатывайте svg в svgo.
- Используйте оптимизированные изображения через tinypng.com
- Не используйте inline стили.
- Используйте 2x изображения для устройств с двойной плотностью пикселей.
- Используйте микроразметку.
- Без jQuery, само собой.
- В том, что зависит от вёрстки должны набираться высокие баллы в PageSpeed.(общий балл должен быть выше 95)
- Ваша вёрстка должна быть валидной.
- Вёрстка должна корректно отображаться (соответствовать первоначальному макету дизайна) и функционировать в следующих браузерах:
- Google Chrome 78.0
- Google Chrome 77.0
- Google Chrome 71.0
- Firefox 70.0
- Firefox 68.0
- Mozilla 5.0
- Internet Explorer 11
- Edge 18
- Safari 13.0.3
- Safari 13.0.1
- Мобильные браузеры:
- UC
- Opera
- Safari Mobile 13
- Safari Mobile 12
- Safari Mobile
- Samsung mobile browser
В каждом случае сначала согласуйте с заказчиком возможность отойти от макета.
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