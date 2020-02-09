Вёрстка макетов из Figma для React.js на Ant Design

Доступ в фигму дам в ответ на ваш запрос.

Размеры экранов:

больше 1200 - десктопная версия

больше 992 - адаптированная десктопная версия

от 768 до 992 - планшетная версия (более адаптированная десктопная)

от 576 до 768 - телефонная версия

Есть две основные версии дизайна: на 576-768 и на 1200+ (основной контент почти всегда помещается в 1200, по краям декорация, которую можно частично обрезать).

Если не помещается в 1200, то есть элементы, которые по ширине можно сделать немного меньше без потери качества (например инпуты, ползунки настроек, отступы между/внутри блоков или текстовые блоки).

Если предусмотрен горизонтальный скролл, то тут по ширине контент не меняется, меняется только длина скролла.

Это происходит с контентом, который расположен по центру.

Кроме того, есть элементы прибитые к правому и левому краям, они на любой ширине должны оставаться на своих местах, кроме тех случаев, когда они уже не вмещаются в экран. В таком случае начинают отображаться элементы из мобильной версии.

Требования:

Используйте следующее именование классов:

className="avatar-сontainer_show":

основной код kebab-case



модификтор разделять '_' snake_case

Используйте flex.

Используйте спрайты разумно.

Используйте svg через background: url('data:image…) без Base64. Предварительно обрабатывайте svg в svgo.

Используйте оптимизированные изображения через tinypng.com

Не используйте inline стили.

Используйте 2x изображения для устройств с двойной плотностью пикселей.

Используйте микроразметку.

Без jQuery, само собой.

В том, что зависит от вёрстки должны набираться высокие баллы в PageSpeed.(общий балл должен быть выше 95)

Ваша вёрстка должна быть валидной.

Вёрстка должна корректно отображаться (соответствовать первоначальному макету дизайна) и функционировать в следующих браузерах:

Google Chrome 78.0



Google Chrome 77.0



Google Chrome 71.0



Firefox 70.0



Firefox 68.0



Mozilla 5.0



Internet Explorer 11



Edge 18



Safari 13.0.3



Safari 13.0.1

Мобильные браузеры: UC Opera Safari Mobile 13 Safari Mobile 12 Safari Mobile Samsung mobile browser



Допускается graceful degradation для не последних версий браузеров.

В каждом случае сначала согласуйте с заказчиком возможность отойти от макета.