Сверстать страницу

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HTML-версткаЗавершен26 заявок242 просмотра
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Верстка на html/css по макету

4 года назад
guest_1581279334852
4 года в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Yan_Petrov
Ян Петров 
33 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$5
1 день
Все сделано быстро, качественно,и чисто. Результатом работы доволен на 100%, буду обращаться за повторными заказами!!
Все супер!! Задачу поставили предельно ясную,оплатили в течении 5 минут.
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