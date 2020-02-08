Страница сайта

Здравствуйте Есть страница [url=https://www.iv-nord.de/]https://www.iv-nord.de/ [/url]Нужно сделать примерно вот так [url=https://iv-nord.whiteisland.net/]https://iv-nord.whiteisland.net/[/url][url=https://iv-nord.whiteisland.net/] [/url]Говорю примерно, потому что дизайна отрисованного нету. Мы созваниваемся, обсуждаем детали и работаем. Проблем с недопониманием не будет, эти риски я беру на себя. Дополнительное знание Wordpress -это большой плюс Спасибо