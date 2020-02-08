При верстке учесть: современные технологии, css,html,js Блоки слева и сверху на страницах поиска основного сайта плавающие Блоки справа и слева на конечных страницах основного сайта плавающие Базовые SEO стандарты Уникальные календари Больше кода меньше картинок Адаптивная верстка декстоп + моб версии Правильное отображение ...
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Сверстать односраничник на html/css,цена - договорная.
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