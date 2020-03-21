Верстка основного сайта + лк с помощью системы зиплин

$600
HTML-версткаЗавершен2 заявки482 просмотра
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При верстке учесть:

современные технологии, css,html,js

Блоки слева и сверху на страницах поиска основного сайта плавающие

Блоки справа и слева на конечных страницах основного сайта плавающие

Базовые SEO стандарты

Уникальные календари

Больше кода меньше картинок

Адаптивная верстка декстоп + моб версии

Правильное отображение во всех браузерах

При нажатии на карту она раскрывается (увеличивается в высоту в 3-4 раза) или открывается в всплывающем окне

Отсутствие ошибок в коде, путем проверки валидатора

Весь функционал, что показан на макетах работал (само собой без изменения информации и кроме бэкэнд функций), такие как: выбор звезд в отзывах, календарь, всплывающие окна, выборы даты и т.д.

Остальное оговорили в скайпе.

Если будут по мере работы отклонения (допы), оплачиваются отдельно

4 года назад
AlexRoo
30 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Artyom-S
30 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
7 минут назад
4 года назад
$600
34 дня
Работа выполнена отлично, все во время, быстро вносились правки, очень хорошее качество самого кода. Рекомендую.
Коммуникабельный, отзывчый заказчик. Моментально отвечал по любому вопросу, крайне рекомендую к работе. Спасибо за интересный проект)