Верстка основного сайта + лк с помощью системы зиплин

При верстке учесть:

современные технологии, css,html,js

Блоки слева и сверху на страницах поиска основного сайта плавающие

Блоки справа и слева на конечных страницах основного сайта плавающие

Базовые SEO стандарты

Уникальные календари

Больше кода меньше картинок

Адаптивная верстка декстоп + моб версии

Правильное отображение во всех браузерах

При нажатии на карту она раскрывается (увеличивается в высоту в 3-4 раза) или открывается в всплывающем окне

Отсутствие ошибок в коде, путем проверки валидатора

Весь функционал, что показан на макетах работал (само собой без изменения информации и кроме бэкэнд функций), такие как: выбор звезд в отзывах, календарь, всплывающие окна, выборы даты и т.д.

Остальное оговорили в скайпе.

Если будут по мере работы отклонения (допы), оплачиваются отдельно