Html статический сайт превратить в тему для wordpress

Здравствуйте! Нужна верстка по макету в фигме 3х страниц. Сайт по онлайн продаже билетов на концерты. Главная сос лайдером и списков концертов, страница меропрития с его описанием и списком концертов и простейшая текстовая страница. Верстка нужна ltr и rtl, ...
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