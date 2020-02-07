Верстка email

Есть 3 домена. На них нужно воcстановить сайты из вэбархива. Дальше нужно залить их на хостинг и подправить косяки, если будут. В итоге должны получиться сайты, идентичные вэбархиву, с подправленными нюансами (например, если нет картинки, то ее ...
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Привет - необходимо сверстать 5 html шаблонов для почтового рассыльщика getresponse
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Доброго дня. Нужно сделать верстку на Битрикс, карточка товара и главная страница + добавление функционала. Верстка сделана в фигме, адаптив. [url=https://drive.google.com/drive/folders/1VDvhPnnwQ1MhtIMd14XFVnFHhz_nB3WC]https://drive.google.com/drive/folders/1VDvhPnnwQ1MhtIMd14XFVnFHhz_nB3WC[/url] Но есть список правок для версий, нужно будет сделать. Правки [url=https://drive.google.com/file/d/1RqF32WMOkynRH8cvJAKEmo-ziBd5Hxst/view]https://drive.google.com/file/d/1RqF32WMOkynRH8cvJAKEmo-ziBd5Hxst/view[/url] От вас цена и сроки.HTML-верстка7 заявокЗакрыт4 года назад
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Необходимо сделать адаптивную верстку дизайн макетов. Всего 6 страниц.[url=https://drive.google.com/drive/folders/17wqaYomrDYWzPylsmX_sSzIFBBsWuE1y] [/url]Требования: 1. Должны присутствовать динамические элементы, просто статическую страницу не хотелось бы видеть.!!! 2. Соблюдение стандартов W3C 3. Кроссбраузерность 4. Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts) 5. Реализация pixel perfect 6. ...Завершен4 года назад
Необходимо сверстать адаптивный сайт из 10 страниц на bootstrap 4 из psd (десктоп + мобильная). Основные требования: 1. Чистый html. 2. Использование библиотеки bootstrap 4. 3. Использование бесплатной версии библиотеки иконок font awesome. 4. Использование шрифта google семейства Roboto. Основные страницы: Главная(1), ...Завершен4 года назад
Необходимо сделать точную копию сайта в HTML формате https://atelierhair.ru (сайт не наш). Нужно также сохранить работу всех форм и скриптов. Форма подписки email не нужна.Завершен4 года назад
По ссылке список макетов на вёрстку https://drive.google.com/drive/folders/1Xkd42b51SegnlNtVXKB_2d1a2SqbvzAS?usp=sharing Добавится ещё пара страниц - страница услуги и карточка товара. Необходимо заверстать макеты на бутстрапе, само собой. Отдельно, прошу оценить с адаптацией и без. В отклике, пож-ста, указывайте стоимость и сроки.HTML-верстка32 заявкиЗакрыт4 года назад