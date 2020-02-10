Верстка адаптивного веб-сайта на bootstrap 4

Необходимо сверстать адаптивный сайт из 10 страниц на bootstrap 4 из psd (десктоп + мобильная).

Основные требования:

1. Чистый html.

2. Использование библиотеки bootstrap 4.

3. Использование бесплатной версии библиотеки иконок font awesome.

4. Использование шрифта google семейства Roboto.

Основные страницы: Главная(1), продукт(8), характеристики(1).

Остальные аналогичны странице продукта.

Страницы должны быть полностью адаптивны под все устройства (десктопы, планшеты, мобильные телефоны). Таблицы которые не адаптированны под мобильные устройства, должны быть типа "Responsive" (class="table-responsive"). В карточке товара использовать простую бесплатную галерею.

Весь материал для верстки будет предоставлен исполнителю.