Вёрстка макетов корп.сайта

Всем привет! есть тут небольшой беклог с задачами по исправлению. https://drive.google.com/file/d/1YtzB-HFW2-IM19OrLHPeitsnHAoanJNg/view?usp=sharing есть кто-то кто может взяться за выполнение? в файле возможность комментирования. задачи распределены по приоритету. задачи без приоритета не рассматриваем.(они в самом конце, формируются пока) Из установленного Ocstore 2.3 simple модуль оплаты ...