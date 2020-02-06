Вёрстка макетов корп.сайта

Детали проекта согласованы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
По ссылке список макетов на вёрстку https://drive.google.com/drive/folders/1Xkd42b51SegnlNtVXKB_2d1a2SqbvzAS?usp=sharing
Добавится ещё пара страниц - страница услуги и карточка товара.
Необходимо заверстать макеты на бутстрапе, само собой.
Отдельно, прошу оценить с адаптацией и без.
В отклике, пож-ста, указывайте стоимость и сроки.
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