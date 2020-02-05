Мелкие и не очень правки по Интернет магазину на Opencart

Всем привет!

есть тут небольшой беклог с задачами по исправлению.

https://drive.google.com/file/d/1YtzB-HFW2-IM19OrLHPeitsnHAoanJNg/view?usp=sharing

есть кто-то кто может взяться за выполнение? в файле возможность комментирования.

задачи распределены по приоритету. задачи без приоритета не рассматриваем.(они в самом конце, формируются пока)

Из установленного

Ocstore 2.3

simple

модуль оплаты через смс.

желательно чтоб было Юр лицо. но не обязательно

Антиспам 7+3=?