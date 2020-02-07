Поправить отображение пару элементов в мобильной версии сайта

$10
HTML-версткаЗавершен11 заявок391 просмотр
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https://ddu2.minskedu.gov.by - пациент

Необходимо поправить отображение в моб. версии шапки и меню после слайдера

Оплата яндекс деньгами

4 года назад
Zidiz
Ольга 
40 летБеларусь
17 лет в сервисе
Была
6 дней назад
Выбранный исполнитель
R0bert
31 годТаиланд
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
4 года назад
$10
1 день
Проблема была решена в верстке за пару минут. Рекомендую к сотрудничеству
Был рад помочь. Четкая задача и оплата в срок, рекомендую
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