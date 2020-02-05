Верстка 10 страниц по образцу существующего сайта

Макет во вложении + телефоны кликабельные и клики на светильники тоже
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день,
Планируем протестировать идею сайта, чтобы быстро запуститься решили не разрабатывать дизайн с нуля, а использовать дизайн похожего англоязычного сайта.
Необходимо по ссылкам на страницы существующего сайта сверстать html/css код. PSD макетов у нас нет.
Внимание, мы платим именно за верстку с нуля, переиспользовать css/html куски с существующего сайта нельзя, от туда берем только визуальное оформление.
Требования к верстке
1) 100% работа верстки на 2-3х последних версиях андройда и ios. Нам крайне важна мобильная аудитория
2) Верстаем по БЭМ или аналогичным методикам. Нужно чтобы блокиможно было переставлять и при этом ничего не "разъезжалось"
3) Стилизуем исключительно классами, не завязываемся на название тега. Те если вместо, я потом напишу то у меня ничего не должно измениться визуально
4) Используем любой популярный препроцессор для CSS (Sass, Less &Stylus), каждый блок хранится в своем каталоге и в своем файле. Предпочтительнее использовать Sass/SCSS
Всего требуется сверстать 9 страниц и около 8 блоков которые будут общими (те могут появляться на каждой странице)
Общий список того, что нужно сверстать
• Статья с рейтингами - 2шт (разные внешний вид рейтингов)
• Страница конкретного факта, персоны или другой сущности
• Страница поиска
• Страница коллекции
• Страница категории
• Главная страница
• Всплывающее окно регистрации на сайте
•
• Шапка сайта + меню + футер - 1шт
• Блоки привлечения внимания - 3-4 шт
• Виджеты в сайдбара - 2шт
При отклике прошу обязательно прочитать ТЗ во вложении, там есть полное описание каждой страницы, которую нужно сверстать. При отклике прошу указывать сроки и цены. Отклики без конкретитики, вида "сделаю! Пишите!" предпочту оставить без внимания, чтобы не тратить свое время. Если возникнут какие-либо вопросы - то тоже обязательно пишите.
- Похожие заказы
- HTML-верстка16 заявокЗакрыт4 года назад
Есть новый сайт (bitrix), нужно скопировать дизайн с существующего сайта на bitrix и внести некоторые изменения (цвета, разделы, меню).HTML-верстка8 заявокЗакрыт4 года назад
Всем привет! есть тут небольшой беклог с задачами по исправлению. https://drive.google.com/file/d/1YtzB-HFW2-IM19OrLHPeitsnHAoanJNg/view?usp=sharing есть кто-то кто может взяться за выполнение? в файле возможность комментирования. задачи распределены по приоритету. задачи без приоритета не рассматриваем.(они в самом конце, формируются пока) Из установленного Ocstore 2.3 simple модуль оплаты ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $13
Сайт https://prazdnikon.ru на вордпресс в элементоре сверстан VPS =========================================== Верхнее меню ==== Сделать чтобы закрыть меню можно было нажав в любом месте экрана (кроме области самого меню) (и на пк и на мобильных) === убрать белую полосу под меню http://joxi.ru/KAgLxNdtXgQbNr ==== Сделать эффект наведения на кнопку (как в ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $10
Нужно оптимизировать код сайта, удалить лишнее (не используемые скрипты, файлы, стили). Так же в некоторых местах немного подкорректировать верстку. Увеличить скорость загрузки сайта до 90+ по PageSpeed Google и до значений A по сервису webpagetest.org, плюс оптимизация ...HTML-верстка15 заявокЗакрыт4 года назад
Превью страницы для вёрстки: [url=https://yadi.sk/i/kJcd0LX5XDYbDg]https://yadi.sk/d/x9fDgghuvlg5hA[/url] Основные требования: 1. Адаптивность под мобильные устройства 2. Кросс-браузерность ● Firefox (последний) ● Yandex (последний) ● Chrome (последний) ● Safari (последний) ● iPhone (смотрим в landscape и portrait режимах, т.е. вертикально и горизонтально) + Android. ● Opera (последняя) ● IE11+ (для ...Завершен4 года назад
Доброго времени суток, ищется эксперт в области разработки Frontenda на фреймворке React. Рендеринг на стороне сервера/Node Фронтент и бекенд интегрирован с помощью API ----------------------------------------- Процесс работы: 1. Разбираетесь в актуальном коде 2. Рассматриваете актуальные задачи 3. Оптимизируете код и выполняете требования 4. Поддерживаете проект ...HTML-верстка17 заявокЗакрыт4 года назад
- $200
Сверстать адаптивно, кроссбраузерно, pixel perfect. Адаптивность на ваше усмотрение. Без использования css фреймворков. Есть PSD мобильной, планшетной версии и десктоп.Завершен4 года назад
Собственно в заголовке основная задача описана. Сайт на DLE, тематика "Приложения для Андроид". Время на работу не ограничиваю, но надеюсь будет в пределах разумного, главное профессиональное выполнение.HTML-верстканет заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо на сайте [url=http://zastroy.ru/]http://zastroy.ru/[/url], Opencart Version 2.0.3.1 (trs.2.0.3.0) изменить дизайн страниц, переделать верстку, товарного каталога и карту товара. Начать с категории "Кондиционеры" [url=http://zastroy.ru/cat-air-conditioners/]http://zastroy.ru/cat-air-conditioners/[/url], все страницы раздела. В новом дизайне нужно увеличить размер фрейма фото, укрупнить шрифты описаний и технических характеристик ...Завершен4 года назад