Верстка 10 страниц по образцу существующего сайта

Добрый день,

Планируем протестировать идею сайта, чтобы быстро запуститься решили не разрабатывать дизайн с нуля, а использовать дизайн похожего англоязычного сайта.

Необходимо по ссылкам на страницы существующего сайта сверстать html/css код. PSD макетов у нас нет.

Внимание, мы платим именно за верстку с нуля, переиспользовать css/html куски с существующего сайта нельзя, от туда берем только визуальное оформление.

Требования к верстке

1) 100% работа верстки на 2-3х последних версиях андройда и ios. Нам крайне важна мобильная аудитория

2) Верстаем по БЭМ или аналогичным методикам. Нужно чтобы блокиможно было переставлять и при этом ничего не "разъезжалось"

3) Стилизуем исключительно классами, не завязываемся на название тега. Те если вместо

, я потом напишу то у меня ничего не должно измениться визуально

4) Используем любой популярный препроцессор для CSS (Sass, Less &Stylus), каждый блок хранится в своем каталоге и в своем файле. Предпочтительнее использовать Sass/SCSS

Всего требуется сверстать 9 страниц и около 8 блоков которые будут общими (те могут появляться на каждой странице)

Общий список того, что нужно сверстать

• Статья с рейтингами - 2шт (разные внешний вид рейтингов)

• Страница конкретного факта, персоны или другой сущности

• Страница поиска

• Страница коллекции

• Страница категории

• Главная страница

• Всплывающее окно регистрации на сайте

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• Шапка сайта + меню + футер - 1шт

• Блоки привлечения внимания - 3-4 шт

• Виджеты в сайдбара - 2шт

При отклике прошу обязательно прочитать ТЗ во вложении, там есть полное описание каждой страницы, которую нужно сверстать. При отклике прошу указывать сроки и цены. Отклики без конкретитики, вида "сделаю! Пишите!" предпочту оставить без внимания, чтобы не тратить свое время. Если возникнут какие-либо вопросы - то тоже обязательно пишите.