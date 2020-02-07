Сделать копию сайта в HTML

HTML-версткаЗавершен24 заявки373 просмотра
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Необходимо сделать точную копию сайта в HTML формате https://atelierhair.ru (сайт не наш). Нужно также сохранить работу всех форм и скриптов. Форма подписки email не нужна.

HTML
4 года назад
DevilBoy
Артём 
36 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
3 дня назад
Выбранный исполнитель
tkachuk_v
30 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$20
1 день
WMZ
Отличная работа. Владислав понял меня с полуслова. Работа была сделана в кратчайшие сроки. Также дал гарантию на выполненную работу. Желаю активного развития и много положительных отзывов. Рекомендую к сотрудничеству!
Отличный заказчик! ТЗ было поставленно чётко, деньги выплачены быстро! Приятно работать с такими людьми. Рекомендую!
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