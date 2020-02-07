Конвертировать книгу .DOCX в FB2, MOBI, EPUB

Конвертировать .DOCX документ в три формата электронных книг:

- FB2

-MOBI

-EPUB

Онлайн конверторы не подходят – текст едет, между абзацами появляются какие-то разрывы огромные,

заглавные шрифты смещаются в бок.

Насколько я поняла адекватная конвертация делается при помощи программ, но сколько я сама не перепробовала - результат один и тот же. По крайней мере такой результат с FB2. Остальные еще даже не пробовала.

Меня интересует качественная конвертация:

- первая и последняя страницы - картинки(всего 2изображения)

- все главы с новыхстраниц, и название по центру (и все, что в оригинале с новой страницы – чтобы так

и осталось)

- все абзацы сохранены

- текст, написанный курсивом – остается курсивом

- междустрочный интервал не меняется

- прописать данные о файле(автор, год, издательство и тд)

- несколько рабочих ссылок в конце.

В общем, чтобы это выглядело красиво для читателя.

По самому файлу.

Это книга на 484стр без иллюстраций. Исходник фактически один, но файла для работы два, т.к. нужно

сделать книгу полностью и ознакомительный фрагмент. Соответственно 6 файлов по

итогу.

Желательно закончить до конца следующей недели, до 16.02.

Прикрепляю простокусочек книги в пдф, чтобы ничего не съехало, и Вы имели представление, как

оформлен текст.

Спасибо!