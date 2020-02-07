Конвертировать книгу .DOCX в FB2, MOBI, EPUB

Необходимо сделать точную копию сайта в HTML формате https://atelierhair.ru (сайт не наш). Нужно также сохранить работу всех форм и скриптов. Форма подписки email не нужна.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Конвертировать .DOCX документ в три формата электронных книг:
- FB2
-MOBI
-EPUB
Онлайн конверторы не подходят – текст едет, между абзацами появляются какие-то разрывы огромные,
заглавные шрифты смещаются в бок.
Насколько я поняла адекватная конвертация делается при помощи программ, но сколько я сама не перепробовала - результат один и тот же. По крайней мере такой результат с FB2. Остальные еще даже не пробовала.
Меня интересует качественная конвертация:
- первая и последняя страницы - картинки(всего 2изображения)
- все главы с новыхстраниц, и название по центру (и все, что в оригинале с новой страницы – чтобы так
и осталось)
- все абзацы сохранены
- текст, написанный курсивом – остается курсивом
- междустрочный интервал не меняется
- прописать данные о файле(автор, год, издательство и тд)
- несколько рабочих ссылок в конце.
В общем, чтобы это выглядело красиво для читателя.
По самому файлу.
Это книга на 484стр без иллюстраций. Исходник фактически один, но файла для работы два, т.к. нужно
сделать книгу полностью и ознакомительный фрагмент. Соответственно 6 файлов по
итогу.
Желательно закончить до конца следующей недели, до 16.02.
Прикрепляю простокусочек книги в пдф, чтобы ничего не съехало, и Вы имели представление, как
оформлен текст.
Спасибо!
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