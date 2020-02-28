Сделать верстку для сайта

По ссылке список макетов на вёрстку https://drive.google.com/drive/folders/1Xkd42b51SegnlNtVXKB_2d1a2SqbvzAS?usp=sharing Добавится ещё пара страниц - страница услуги и карточка товара. Необходимо заверстать макеты на бутстрапе, само собой. Отдельно, прошу оценить с адаптацией и без. В отклике, пож-ста, указывайте стоимость и сроки.