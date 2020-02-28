Сделать верстку для сайта

$190
HTML-версткаЗавершен9 заявок392 просмотра
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Необходимо сделать адаптивную верстку дизайн макетов. Всего 6 страниц.

Требования: 

1. Должны присутствовать динамические элементы, просто статическую страницу не хотелось бы видеть.!!!

2. Соблюдение стандартов W3C

3. Кроссбраузерность

4. Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts)

5. Реализация pixel perfect

6. Прохождение проверки на PageSpeed Insights

7. Верстка под Modx и исправление замечаний если такие будут при натяжке на MODX

4 года назад
Vixen84
Максим 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
kontakt_vt
Виктор 
42 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
4 года назад
$190
14 дней
Все ок
Все норм. Честный заказчик.
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