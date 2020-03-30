Полный цикл разработки сайтов и все приложения.
ПОЛНЫЙ ЦИКЛ РАЗРАБОТКИ:
1) Дизайн
2) Фронтенд (клинтская часть)
3) Бекенд (серверная часть)
ИНСТРУМЕНЫ:
Html, Css3, javascript, Scss.
ФРЕЙМВОРКИ:
React.Js, Nextjs, Express
РАЗРАБОТКА СМС (админка под ваши нужды)
ПРИМЕРЫ:
https://kon-alt.github.io/Dent_clinik/
(Сайт для Дент клиники, шаблон без контента, создавался под СМС Wordpress)
https://kon-alt.github.io/EasyCam/
(Шаблон для компании оказывающей услуги видеонаблюдения)
КОНТАКТЫ:
mail: [email protected]
skype: kontakt.vt
telegram: @kontakt_vt
tel, whatsapp, viber: +79994582150
Я против войны в Украине!
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Портфолио
- Сайт для сервиса видео наблюдения61 просмотр
- Сайт для клиники стоматологии.65 просмотров
- Потфолио92 просмотра
Отзывы заказчиков
$1800
10 баллов
3 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$35
2 балла
4 года назад
CSS
ужасно!
Ответный отзыв
Странный заказчик. Не было год, объявился и пишет "ужасно". Коммуникации ноль.
$40
10 баллов
5 лет назад
CSSNode.js
Настоящий профессионал. Сроки соблюдены. Советую
Ответный отзыв
Все отлично. Оплата в срок. Без проволочек.
$148
10 баллов
5 лет назад
Отличный программист! Сделал все четко, быстро, справился без каких-либо сложностей. Приятный в общении, все объясняет и дает полезные советы. Очень благодарен за оперативность )))) Буду работать с ним дальше ))) От меня лично рекомендую данного человека.
Ответный отзыв
Очень хороший заказчик. Приятно работать. Все четко, спокоен. На связи оперативно. Задачи понятные, оплата в срок. Рекомендую.
$120
10 баллов
5 лет назад
Node.js
Настоящий профессионал, отличный специалист! Заказ был выполнен точно в срок и с полным соответствием ТЗ, все необходимые правки также были внесены очень быстро. Кроме того, с Виктором приятно и легко общаться :) Надеемся на продолжение сотрудничества!
Ответный отзыв
Приятно было работать. Четкая постановка задачи, оплата в срок без проволочек. Коммуникабельность на уровне. Всегда найду время для такого заказчика. Рекомендую.