kontakt_vt

Виктор kontakt_vt

 
43 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
Полный цикл разработки сайтов и все приложения.

ПОЛНЫЙ ЦИКЛ РАЗРАБОТКИ:

1) Дизайн

2) Фронтенд (клинтская часть)

3) Бекенд (серверная часть)

ИНСТРУМЕНЫ:

Html, Css3, javascript, Scss.

ФРЕЙМВОРКИ:

React.Js, Nextjs, Express

РАЗРАБОТКА СМС (админка под ваши нужды)

ПРИМЕРЫ:

https://kon-alt.github.io/Dent_clinik/

(Сайт для Дент клиники, шаблон без контента, создавался под СМС Wordpress)

https://kon-alt.github.io/EasyCam/

(Шаблон для компании оказывающей услуги видеонаблюдения)

КОНТАКТЫ:

mail: [email protected]

skype: kontakt.vt

telegram: @kontakt_vt

tel, whatsapp, viber: +79994582150

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Отзывы заказчиков

Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$1800
10 баллов
3 года назад
Разработка саита под ключ
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
kasta69
37 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$35
2 балла
4 года назад
Доработка моб версии
CSS
ужасно!
Странный заказчик. Не было год, объявился и пишет "ужасно". Коммуникации ноль.
Ответный отзыв
Myrzabekn
26 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$40
10 баллов
5 лет назад
Нужен верстальщик для верстка по макету
CSSNode.js
Настоящий профессионал. Сроки соблюдены. Советую
Все отлично. Оплата в срок. Без проволочек.
Ответный отзыв
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$148
10 баллов
5 лет назад
Верстка макетов по фитнессу
Отличный программист! Сделал все четко, быстро, справился без каких-либо сложностей. Приятный в общении, все объясняет и дает полезные советы. Очень благодарен за оперативность )))) Буду работать с ним дальше ))) От меня лично рекомендую данного человека.
Очень хороший заказчик. Приятно работать. Все четко, спокоен. На связи оперативно. Задачи понятные, оплата в срок. Рекомендую.
Ответный отзыв
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$120
10 баллов
5 лет назад
Нужна верстка макетов адаптив Desktop Mobile Tab кроуссебраузерно
Node.js
Настоящий профессионал, отличный специалист! Заказ был выполнен точно в срок и с полным соответствием ТЗ, все необходимые правки также были внесены очень быстро. Кроме того, с Виктором приятно и легко общаться :) Надеемся на продолжение сотрудничества!
Приятно было работать. Четкая постановка задачи, оплата в срок без проволочек. Коммуникабельность на уровне. Всегда найду время для такого заказчика. Рекомендую.
Ответный отзыв
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