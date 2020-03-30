Настоящий профессионал, отличный специалист! Заказ был выполнен точно в срок и с полным соответствием ТЗ, все необходимые правки также были внесены очень быстро. Кроме того, с Виктором приятно и легко общаться :) Надеемся на продолжение сотрудничества!