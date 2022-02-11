Разработка под 1С

С одной стороны фирмы и арендодатели, а с другой стороны простые люди. Первые выставляют объекты на сайт через свои доступы. Вторые бронируют объекты. Скрипт этот bookingcore (орг) Потребуется установка, настройка и поддержка в первый месяц.
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Добрый день. Есть два пользователя. Одному надо ограничить доступ.
УТ 10.3 ( на ней лицензия 11 ) проф версия с дополнительным рабочим местом менеджера по продажам. Стоит задача: ограничить доступ менеджеру, т.е. 1)убрать возможность видеть все закупочные цены( а именно: в карточке номенклатуры, в формировании прайс листа, этикеток; во всех возможных подборах и отчетах и т.д.), но все остальные цены должен видеть.2) убрать доступ к ценообразованию ( чтоб вообще не видел этот раздел)3) убрать возможность делать отчеты такие как: валовая прибыль, стоимостная оценка склада в ценах наменклатуры и т.д.4) в отчетах движения наменклатуры, не было возможности открывать накладные прихода.5) менеджер будет разносить суммы денег( когда не будет главного бухгалтера) необходимо ограничить его в редактировании приходных кассовых ордеров ( т.е. изменять суммы за прошедшие дни)6) убрать возможность редактировать накладные за прошедшие дни.
Рабочее место менеджера:1)Возможность формирование расходных накладных и редактировать их по количеству товара ( по желанию, чтоб редакция была в течении одного дня, чтоб не было возможности исправит накладные предыдущие. А редактировать накладные нам приходится постоянно, много человеческого фактора, который требует мелких исправлений)2) возможность создавать и проводить приходные кассовые ордера, не только по накладным но и в произвольной сумме( тоже редактировать в течении пару часов, чтоб не было соблазна убрать лишним циферки)3) составление отчета о движении наменклатуры ( искать в отчетах количество поступления определенной наменклатуры и его расход по накладным ) этот пункт если будет сложен можно его убрать!4) доступ к файлам наменклатуры, т.к в них информация и фото товаров.
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