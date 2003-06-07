Решить проблему с базой данных

После переноса с сервера впн сервера появились проблемы с базой данных.

На сервере стоит vtiger. При выгрузке PDF документа вылетает происходит зависание и выдает 504 ошибку.

Сервер на хетснере.

Сам модуль в списке ошибок висит это сообщение [table]SqlModeERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTIONEmpty or "NO_ENGINE_SUBSTITUTION"[/table]

Возможно дело в этом, но это не точно.