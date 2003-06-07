Решить проблему с базой данных

Системное администрированиеЗакрыт2 заявки568 просмотров
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После переноса с сервера впн сервера появились проблемы с базой данных.

На сервере стоит vtiger. При выгрузке PDF документа вылетает происходит зависание и выдает 504 ошибку. 

Сервер на хетснере. 

Сам модуль в списке ошибок висит это сообщение [table]SqlModeERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTIONEmpty or "NO_ENGINE_SUBSTITUTION"[/table]

Возможно дело в этом, но это не точно.

2 года назад
dmaksim4ik
35 летБеларусь
8 лет в сервисе
Был
2 года назад