Форму опроса (теста) на сайт внедрить

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требуется сделать форму теста ( опроса) для сайта по ремонту ванных комнат.

тех. задание есть.  после ответа человека на эти вопросы ему высылается один из 3 вариантов сметы (либо сразу все 3) ,  и за ним закрепляется скидка в 15%. Если есть мысли, как это сделать лучше- сообщите.  Также требуется заменить телефон в одной из иконок (где указано 8-800), и в шапке сайта при открывании чтобы не значок w (вордпресс отображался), а лого компании /RemontX

2 года назад
ivanushko
Иван Кох 
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад