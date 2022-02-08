Форму опроса (теста) на сайт внедрить

требуется сделать форму теста ( опроса) для сайта по ремонту ванных комнат.

тех. задание есть. после ответа человека на эти вопросы ему высылается один из 3 вариантов сметы (либо сразу все 3) , и за ним закрепляется скидка в 15%. Если есть мысли, как это сделать лучше- сообщите. Также требуется заменить телефон в одной из иконок (где указано 8-800), и в шапке сайта при открывании чтобы не значок w (вордпресс отображался), а лого компании /RemontX