Помощь в доработке сайта на WorldPress

Системное администрированиеЗакрыт3 заявки537 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется помощь с настройкой темы для сайта визитки(Подобрать шаблон и настроить его) Сам сайт уже с доменом WorldPress установлен.

2 года назад
guest_16442355465662
2 года в сервисе
Был
2 года назад