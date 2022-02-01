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Помочь с решением проблемы с почтовым сервером
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Имеется почтовый сервер:
ubunu 18.04
postfix 3.3.0
На сервере настроено резервное копирование всех писем на ящики yandex.com
В связи с этим имеет место быть следующая проблема:
Письма с резервных ящиков от Яндекса "Undelivered Mail Returned to Sender" о том, что превышена квота приходят не только на тот ящик, чье резервное копирование осуществляется таким образом, но и на тот ящик, с которого было отправлено письмо. То есть:
Отправитель присылает письмо на ящик, где настроено резервное копирование.
С ящика, где настроено резервное копирование письмо отправляется на ящик yandex.com
Письмо с темой "Undelivered Mail Returned to Sender" получает не только ящик, где настроено резервное копирование, но и первоначальный отправитель.
Пример письма в приложении.
Задача - сделать тотальный геноцид этих писем я Яндекса, чтобы они фильтровались сервером и не приходили ни на ящик, где настроено резервное копирование, ни первоначальному отправителю.
Бюджет обсуждаем.
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