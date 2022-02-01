Помочь с решением проблемы с почтовым сервером

Имеется почтовый сервер:

ubunu 18.04

postfix 3.3.0

На сервере настроено резервное копирование всех писем на ящики yandex.com

В связи с этим имеет место быть следующая проблема:

Письма с резервных ящиков от Яндекса "Undelivered Mail Returned to Sender" о том, что превышена квота приходят не только на тот ящик, чье резервное копирование осуществляется таким образом, но и на тот ящик, с которого было отправлено письмо. То есть:

Отправитель присылает письмо на ящик, где настроено резервное копирование.

С ящика, где настроено резервное копирование письмо отправляется на ящик yandex.com

Письмо с темой "Undelivered Mail Returned to Sender" получает не только ящик, где настроено резервное копирование, но и первоначальный отправитель.

Пример письма в приложении.

Задача - сделать тотальный геноцид этих писем я Яндекса, чтобы они фильтровались сервером и не приходили ни на ящик, где настроено резервное копирование, ни первоначальному отправителю.

Бюджет обсуждаем.