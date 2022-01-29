Геокодинг для приложения с автозаполнением адресов регион Украина.

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Бекенд Сервер настроен на геокодинг Яндекс превышаем лимит по запросам в сутки! Нужно настроить другой сервис для геокодирования или другой вариант не привышения суточного лимита по запросам! Бесплатный для дальнейшей стабильной работы приложения. Проложения по вызову такси и курьерской доставки.

2 года назад
guest_16115188005539
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад