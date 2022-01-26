Настроить облачную АТС, подключить сип-транк

Системное администрированиеЗакрыт1 заявка572 просмотра
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Настроить на моем сервере виртуальную АТС, подобрать надежный сип-транк, требуемые условия:

1. Вызовы по РФ

2. 10 исходящих линий

3. Возможность подключить 5 городских номеров и делать ротацию, чтобы каждый вызов был со следующего в очереди номера.

4. Настройка приветствия звонка с двумя пунктами меню и возможностью автоматически переключить на автоответчик.

5. Запись звонков.

2 года назад
guest_16434855093948
2 года в сервисе
Был
2 года назад