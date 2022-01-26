Установка постбек для CPA сети Тильда

1. Вам нужно поставить на все (!) страницы сайта обработчик URL-параметров, задача которого сохранить {clickid} в куку пользователя на оговорённое время жизни cookie - 30 дней.

2.Для реализации правила Last Cookie Win (когда нам оплачиваются все заявки на протяжении жизни cookie, но только те, у которых последним платным источником был Proleads) Вам нужно:

- сформировать список utm_меток или других параметров, с которыми приходят пользователи из платных каналов (например, utm_medium= cpa, utm_medium=retargeting и т.д.).

- добавить в обработчик на каждой странице сайта проверку наличия этих параметров в URL пользователя. Проверку проводить только если есть cookie с {clickid}.

- если есть хотя бы один из этих параметров - удалите cookie с {clickid}

3. В случае успешного совершения целевого действия вызывается код отслеживания заявки пользователя.

нужно вызвать данный URL на Thankyou page (после оформления заказа) с добавлением параметров GET-запросом, например, с помощью CURL

В код отслеживания передаётся:

- [b_order_id] - уникальный номер клиента, который фиксируется в CRM системе и трекинговой системе

- параметр [clickid] - идентификатор перехода\ индикатор клика

Система фиксирует данные только в том случае, если пользователь перешёл по партнёрской ссылке.

Реализовать нужно на wp или на tilda