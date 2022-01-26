Установка постбек для CPA сети Тильда

Есть почтовый сервер на базе Zimbra и Centos 8. При отправке писем через CRM появляется ошибка. Ошибка отправки писем через CRM - "Message failed: 421 4.4.2 zimbra.domen.ua Error: timeout exceeded" 1. Необходимо увеличить время ожидания сервера zimbra, надо ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Вам нужно поставить на все (!) страницы сайта обработчик URL-параметров, задача которого сохранить {clickid} в куку пользователя на оговорённое время жизни cookie - 30 дней.
2.Для реализации правила Last Cookie Win (когда нам оплачиваются все заявки на протяжении жизни cookie, но только те, у которых последним платным источником был Proleads) Вам нужно:
- сформировать список utm_меток или других параметров, с которыми приходят пользователи из платных каналов (например, utm_medium= cpa, utm_medium=retargeting и т.д.).
- добавить в обработчик на каждой странице сайта проверку наличия этих параметров в URL пользователя. Проверку проводить только если есть cookie с {clickid}.
- если есть хотя бы один из этих параметров - удалите cookie с {clickid}
3. В случае успешного совершения целевого действия вызывается код отслеживания заявки пользователя.
нужно вызвать данный URL на Thankyou page (после оформления заказа) с добавлением параметров GET-запросом, например, с помощью CURL
В код отслеживания передаётся:
- [b_order_id] - уникальный номер клиента, который фиксируется в CRM системе и трекинговой системе
- параметр [clickid] - идентификатор перехода\ индикатор клика
Система фиксирует данные только в том случае, если пользователь перешёл по партнёрской ссылке.
Реализовать нужно на wp или на tilda
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