Порты на компьютере 80 и 443

Есть почтовый сервер на базе Zimbra и Centos 8. При отправке писем через CRM появляется ошибка. Ошибка отправки писем через CRM - "Message failed: 421 4.4.2 zimbra.domen.ua Error: timeout exceeded" 1. Необходимо увеличить время ожидания сервера zimbra, надо ...
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Доброго времени суток.
Требуется сетевой администратор.
Нужно понять причину по которой не открываются порты на компьютере.
Через Брандмауэр все открыто, правила созданы.
Но, порты остались закрыты.
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