Порты на компьютере 80 и 443

Системное администрированиеЗакрыт4 заявки767 просмотров
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Доброго времени суток.

Требуется сетевой администратор.

Нужно понять причину по которой не открываются порты на компьютере.

Через Брандмауэр все открыто, правила созданы. 

Но, порты остались закрыты. 

2 года назад
ArtyomVladim
Артем 
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад