На сайте нужно настроить css

Здравствуйте, нужно помощь на сайте с настройками css, там есть файлы css нужно правильно настроить что бы все страницы включая и в аккаунте пользователя сайта работали корректно с мобильных телефонов и других устройств, вот сайт на котором нужно сделать это https://stars-bux.ru

Вот скрины

Файлов

Не в аккаунте

В аккаунте