На сайте нужно настроить css

Системное администрированиеЗакрыт1 заявка630 просмотров
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Здравствуйте, нужно помощь на сайте с настройками css, там есть файлы css нужно правильно настроить что бы все страницы включая и в аккаунте пользователя сайта работали корректно с мобильных телефонов и других устройств, вот сайт на котором нужно сделать это https://stars-bux.ru

Вот скрины

Файлов

Не в аккаунте

В аккаунте

CSS
2 года назад
AleksTZ
47 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Sani45666
26 летРоссия
4 года в сервисе
Был
2 года назад
2 года назад
$10
2 дня
RUB
Заказчик не оплатил сделанную работу К сотрудничеству не рекомендую