На сайте нужно настроить css

Здравствуйте. Нужна помощь в размещении сайта на виртуальном хостинге. Кто понимает - откликнитесь пожалуйста.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, нужно помощь на сайте с настройками css, там есть файлы css нужно правильно настроить что бы все страницы включая и в аккаунте пользователя сайта работали корректно с мобильных телефонов и других устройств, вот сайт на котором нужно сделать это https://stars-bux.ru
Вот скрины
Файлов
Не в аккаунте
В аккаунте
- Похожие заказы
- Системное администрирование3 заявкиЗакрыт2 года назад
- $10
Необходимо донастроить sftp + ftp на сервере.Системное администрирование1 исполнительЗавершен2 года назад
настроить прокси на роутере keenektic StartСистемное администрирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
Требуется поменять данные коммита в гитхабе, полностью автора, человека, почту. С сохранением всей истории. 500₽Закрыт2 года назад
Необходимо настроить MITM для прокси сервера squid Нужен header, payload etcСистемное администрированиенет заявокЗакрыт2 года назад
Нужно выбрать, установить майнинг пул биткоина.Закрыт2 года назад
Все файлы есть нужно только установить на сервер на мой ПК через teamvieverСистемное администрирование4 заявкиЗакрыт2 года назад
Необходимо развернуть проект на Django с помощью Gunicorn, Nginx на сервере. Настроить траффик через HTTPS. -- Задача по учебе на тему "безопасности". Поэтому хорошо, если будут еще дополнительные методы настройки, кроме https. С меня маленький проект и название ...Системное администрирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
Перенести сайт на другой хостинг. Elitetaxi.clubСистемное администрирование1 исполнительЗавершен2 года назад
Есть необходимость использования live usb с кали на маке, не получается установить, нужна помощь.Закрыт2 года назад