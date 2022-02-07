Перенести сайт на другой хостинг

Необходимо развернуть проект на Django с помощью Gunicorn, Nginx на сервере. Настроить траффик через HTTPS. -- Задача по учебе на тему "безопасности". Поэтому хорошо, если будут еще дополнительные методы настройки, кроме https. С меня маленький проект и название ...
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