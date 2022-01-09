Администрирование проекта

Системное администрированиеЗакрыт1 заявка532 просмотра
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Для разработчиков создан уникальный сервис практики с носителями английского язык (software and web developers). Сейчас идет бесплатное тестирование платформы всеми желающими. Подробнее: https://natives.chat/t/about-natives-chat/142315

Требуется: администрирование проекта (подробное ТЗ в личку).

2 года назад
d654525
Эдуард 
58 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 дней назад