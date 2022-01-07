Настройка AMOCrm

$150
Системное администрированиеЗакрыт2 заявки642 просмотра
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Ищем специалиста, глубоко разбирающегося в amoCRM.

Способного аккуратно настроить триггеры интеграции, хорошо разбирающегося в salesbot на техническую поддержку.

Оплата почасовая, укажите стоимость вашего часа.

Все задачи ведем в jira

2 года назад
vipflat
31 годРоссия
10 лет в сервисе
Была
2 года назад