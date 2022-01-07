Настройка Apps Flyer (аналитика)

Необходимо настроить сбор логов в elk (успешно установлен в EKS и функционирует) - создать индексы, темплейты, ротацию логов и тд, дашборды и тд
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется корректно поженить Аppsflyer с мобильным приложением
Приложение написано на фреймворке React Native
Внутри использует REST API , реализованное на фреймворке Python Django
Обязательные требования
Опыт работы с Аppsflyer. Вероятно он важен, так как две разные команды с задачей не справились. Были проведены работы по интеграции, но данные из Аppsflyer не совпадают с данными из GooglePlay и Appstore, которые являются источниками точной информации.
Цена договорная.
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