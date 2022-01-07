Настройка Apps Flyer (аналитика)

Требуется корректно поженить Аppsflyer с мобильным приложением

Приложение написано на фреймворке React Native

Внутри использует REST API , реализованное на фреймворке Python Django

Обязательные требования

Опыт работы с Аppsflyer. Вероятно он важен, так как две разные команды с задачей не справились. Были проведены работы по интеграции, но данные из Аppsflyer не совпадают с данными из GooglePlay и Appstore, которые являются источниками точной информации.

Цена договорная.