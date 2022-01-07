Настроить сбор логов filebeat (elk)

Системное администрированиеЗакрытнет заявок742 просмотра
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Необходимо настроить сбор логов в elk (успешно установлен в EKS и функционирует)

- создать индексы, темплейты, ротацию логов и тд, дашборды и тд

2 года назад
id26327371
Александр 
29 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад