Есть вебсервер Apache с РНР в качестве модулей 5.6/7.2/7.4 И такая проблема, одни сайт работает на РНР5, другие на РНР7.2, сейчас необходимо добавить 7.4, но при его активации, при визуально походих настройках толькоодин сайт остается на 7.2, ...