Установить скрипт и настроить Apache. Описание установки есть. Панель Plesk
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- $10ApacheНастройка ApacheСистемное администрирование5 заявокОткрыт24 дня назад
- Системное администрирование15 заявокЗакрыт20 дней назад
Здравствуйте. Нужно : - поднять домашний сервер VM Ubuntu с бесплатной конроль панелью или Virtualmin или в любой удобной альтергативе. - все настроить, бэкапнуть сайты на домашний сервак. - установить и настроить Apache, php7.3, myphpadmin, ...Закрытнет даты
Имеется сервак на нем стоит Windows server 2019 (отдельная машина) Также имеется сетевое хранилище на TrueNas (отдельная машина) IP адрес белый. Имеется роутер keenetic extra, у него есть своя вебморда которая привязана к IP получается. ...Системное администрирование1 заявкаЗакрытгод назад
- $40
Есть проблема с отработкой редиректа в htaccess Options All -Indexes RewriteEngine On RewriteBase / RewriteRule ^custom/test2.html$ test.html [L] Он не срабатывает. Детали на видео. https://youtu.be/kgpMmvoDRuQ Нужно: 1) решить этот вопрос 2) Настроить так же папку dev 3) так же оказать 30 мин ...Системное администрирование3 заявкиЗакрыт2 года назад
С недавнего времени стало невозможно подключиться к 80-му порту извне. Похоже что-то обрезает соединение. В локалке apache откликается. Сервер aws на Debian.Системное администрирование5 заявокЗакрыт2 года назад
Есть вебсервер Apache с РНР в качестве модулей 5.6/7.2/7.4 И такая проблема, одни сайт работает на РНР5, другие на РНР7.2, сейчас необходимо добавить 7.4, но при его активации, при визуально походих настройках толькоодин сайт остается на 7.2, ...Системное администрирование6 заявокЗакрыт2 года назад
Нужно разово настроить apache, nginx, php под сервер Linux для работы с Cloudflare для нашего сайта. Сайт должен стабильно работать, без ошибок со стороны сервера.PHPLinuxNginxApacheCloudFlareНастройка ApacheЗавершен3 года назад
Исполнитель должен иметь соответствующий профиль/опыт и не меньше 5 хороших отзывов по аналогичным работам. Есть сервер Debian 10 RUS (RAM 4Гб, HDD 60Гб, интерфейс KDE). Сделаны базовые настройки. Поставлены: snap (и snap store) - в PATH прописан; ...Системное администрирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Centos 6.10 Ispmanager 5 lite Cвязка nginx + apache При выполнении команды [b]netstat -na | grep ":443\ " | wc -l [/b]выводиться количество соединений, так вот при достижении >= 1000 часть ядер сервака уходит под 100% из-за процесса httpd не успевает ...Системное администрирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно настроить Apache JMeter на нагрузочное тестирование. Данный проект только для людей умеющих и знающих JMeter, так как будут каверзные вопросы и задачи в процессе работы. Настройка нужного кол-ва пользователей, времени и пр. пр. Проход по заданным страницам. Проверка ...Тестирование сайтов1 заявкаЗакрыт4 года назад
Есть httpd аутентификация настроена через openidc [url=https://github.com/kgorzelak-kainos/apache-azuread-auth]https://github.com/kgorzelak-kainos/apache-azuread-auth[/url] с Azure AD на этом же httpd расположены 3 сайта (статические страницы в разных директориях) необходимо в зависимости от группы пользователя пересылать запрос на сотвествующий сайт например сайт А /www/siteA все пользователи группы group-siteA должны при ...Системное администрирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
Краткое описание проекта: Авторизованный доступ к сайту на котором будут формироваться различные отчеты и управление данными в таблицах (редактирования, удаление, обновление) Есть готовые таблицы где хранятся пользователи и другие данные. Нужно реализовать авторизацию, изменение добавление и удаление данных ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт5 лет назад
- $5
Требуется установить больше количество одновременных соединений чем 256. Смена опций в конфигах почему-то не работает. Оплата: 300 руб.Завершен5 лет назад
- $5
Требуется установить больше количество одновременных соединений чем 256. Смена опций в конфигах почему-то не работает. Оплата: 300 руб.Системное администрированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
ОС - Freebsd 11, Apache24, Nginx 1.12.2 Нужна настройка nginx и апача на работу по SSL. Важно, от Вас только настройка конфигов, все остальное делаю я (опытный пользователь Freebsd). Жду Ваши предложения.NginxApacheFreeBSDНастройка ApacheНастройка NginxСистемное администрирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
- $5
Имеется сайта на cms Bitrix. Разделен с помощью многосайтовости. испытываю трудности с прикреплением стороннего домена с поддоменом. Сайт ведет себя достаточно странно и контент на поддомене перемешивается с контентом основного сайта. Необходима помощь в настройке ...Системное администрированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
- $7
Нужно настроить апаче, чтобы он работал на нестандартном порту. Так чтобы, когда мы в браузере указываем в качестве прокси порт и ip запускался опеределенный php скрипт index.phpPHPНастройка ApacheСистемное администрирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Есть 1с УНФ с опубликованным веб сервисом посредством Apache 2.4 Удаленный доступ к 1с работает прекрасно, но есть необходимость интегрировать в 1с телефонию Манго телеком (также посредством веб сервиса) и с этим справиться не можем. ...1С-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте, в развивающийся проект ищем разработчика PHP+Mysql/Zend/Angular/JS/CSS/LESS Необходимо уметь пользоваться Git, понимать устройство сетей (базовый уровень). Понимать, как настроить Apache. Задачи, разработка движка для крупного проекта, доработка имеющегося. Работа полностью удаленная, не менее 8 часов в день, возможны переработки. Оплата по wakatime. Размер ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад