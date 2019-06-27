здравствуйте передически слетает база на сайте. нужно найти проблему
Настроить apache httpd переадресация аутентифицированного пользователя
Есть httpd
аутентификация настроена через openidc https://github.com/kgorzelak-kainos/apache-azuread-auth с Azure AD
на этом же httpd расположены 3 сайта (статические страницы в разных директориях)
необходимо в зависимости от группы пользователя пересылать запрос на сотвествующий сайт
например
сайт А /www/siteA
все пользователи группы group-siteA должны при обращении к mysite.com быть переадресованы на mysite.com/siteA при успешной аутентификации
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