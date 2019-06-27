Настроить apache httpd переадресация аутентифицированного пользователя

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Закрыт1 заявка157 просмотров

Есть httpd 

аутентификация настроена через openidc https://github.com/kgorzelak-kainos/apache-azuread-auth с Azure AD

на этом же httpd расположены 3 сайта (статические страницы в разных директориях)

необходимо в зависимости от группы пользователя пересылать запрос на сотвествующий сайт

например

сайт А /www/siteA

все пользователи группы group-siteA должны при обращении к mysite.com быть переадресованы на mysite.com/siteA при успешной аутентификации

Apache
6 лет назад
muove
43 года
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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