Whois в Linux CentOS

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Подправить вызов команды Whois в  Linux CentOS

чтобы запрос делался к определенному dns-серверу. А также составить список таких бесплатных dns-серверов. Хотя бы 100-500 штук.

CentOSLinux
6 лет назад
andrush
40 лет
16 лет в сервисе
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год назад

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