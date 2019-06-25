Надо развернуть эмулятор андроида на VPS, запустить на нем WhatsApp, добиться стабильной работы

Требования к решению:

1. Эмулятор должен потреблять минимум ресурсов (память, процессор)

2. На одной VPS надо мочь запустить несколько разных приложений WhatsApp (несколько независимых эмуляторов)

3. К эмуляторам должен быть доступ из-вне (какая-нибудь веб-админка), возможность управлять приложением WhatsApp и самим устройством

4. Эмулятор должен уметь изображение из файла передавать на камеру

​В результате надо подготовить инструкции (можно записать скринкаст с комментами):

1. Начальная подготовка VPS

2. Добавлению новых экземпляров эмуляторов с установкой на них WhatsApp

Проект разовый, цена договорная.