Установить купленную тему на вордпресс

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт6 заявок202 просмотра

Купили тему, скачали. Требуется помощь в настройке и установке.

WordPress
6 лет назад
NetSkriper
Алексей 
54 года
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров