Разместить Node js backend на VPS

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт8 заявок314 просмотров

Backend на node js, развернутый на VPS (timeweb).

Не удается достучаться к нему из-вне.

Нужно разобраться почему не работает и сконфигурировать nginx.

JavaScriptNginxNode.js
6 лет назад
ApolloWeb
34 года
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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