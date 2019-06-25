Нужно грамотно настроить и проконсультировать по настройке сервера, установлен nginx + php72 + php-fpm сайт открывается но например не пишет логи, пишет доступ запрещан. Видимо правильно проставить права нужно. Из консоли php выполняет скрипт, но ...
Помочь получить протокол https:// с сертификатом
Сделали сайт на wordpress и некоторые функции в том числе гугл просят безопасный протокол https:// Я гуглил, читал, искал информацию по настройке, но ни чего не понял. Сайт находится на виртуальной машине яндекс облака. Думаю нужно будет по сайку меня проконсультировать со всеми ссылками и инструкциями куда нажить.
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