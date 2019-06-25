Помочь получить протокол https:// с сертификатом

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Завершен6 заявок191 просмотр

Сделали сайт на wordpress и некоторые функции в том числе гугл просят безопасный протокол https:// Я гуглил, читал, искал информацию по настройке, но ни чего не понял.  Сайт находится на виртуальной машине яндекс облака. Думаю нужно будет по сайку меня проконсультировать со всеми ссылками и инструкциями куда нажить. 

WordPress
6 лет назад
pangolin
Сергей 
37 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

-Spectator-
Александр 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$7
1 день
Escrow
Профессионально подошел к поставленной задаче, выполнил гораздо больший объем работы, чем требовалось изначально. Проделал всю нужную работу в кратчайшие сроки. Рекомендую, можно полностью доверять данному специалисту. Профессионально, качественно за умеренную плату. В дальнейшем продолжу сотрудничество с ним.
Заказчик на связи. Полностью объяснил тз. Имея небольшой опыт и доступ к серверу не мешал решать поставленную задачу и терпеливо ждал, не смотря на то, что я сбил срок решения задачи на несколько часов

Заявки фрилансеров

-Spectator-
Александр 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад