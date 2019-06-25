Помочь получить протокол https:// с сертификатом

Сделали сайт на wordpress и некоторые функции в том числе гугл просят безопасный протокол https:// Я гуглил, читал, искал информацию по настройке, но ни чего не понял. Сайт находится на виртуальной машине яндекс облака. Думаю нужно будет по сайку меня проконсультировать со всеми ссылками и инструкциями куда нажить.