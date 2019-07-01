Сайты под ключ. Доработка проектов. Сетевая безопасность.
Разработка сложных проектов на cms или фреймворках.
Предпочитаю работу с интернет-магазинами больших объемов. от 100 000 SKU
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качественная поддержка серверов.
Настройка сертификатов безопасности и аудиты.
Менеджмент проектов больших объемов.
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
4 года назад
Ответный отзыв
Все хорошо. заказчик внимательный к деталям. недобросовестным исполнителям будет тяжело с ним работать. поэтому лучше делать все качественно и в срок. заказчик всегда на связи. оперативно отвечает на уточняющие вопросы и по существу.
$15
10 баллов
5 лет назад
Все сделал быстро в соответствии с ТЗ, остался доволен сотрудничеством, рекомендую
Ответный отзыв
Заказчик не отходит от тз, постановка задачи четкая плюс оперативно отвечает на вопросы. с оплатой проблем не возникло.
$5
10 баллов
5 лет назад
Работаем не в первый раз, очень доволен сотрудничеством, все рекомендую
Ответный отзыв
Оплачено в полном объеме и без задержек. Надежный заказчик
$5
10 баллов
5 лет назад
Все сделал быстро , всем рекомендую
Ответный отзыв
Заказчик на связи постоянно. от тз не отклонялся. Оплата без задержек
$10
10 баллов
5 лет назад
Все супер, всем рекомендую, отличный специалист, всегда на связи что очень важно и не теряется как многие, короче всем очень рекомендую!
Ответный отзыв
Хороший заказчик. От тз не отклоняется. В процессе работы обсудили много дополнительных задач, которые были оплачены вовремя и без задержек. Не торопит. Было приятно сотрудничать.