-Spectator-

Александр Михайлов -Spectator-

 
35 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Сайты под ключ. Доработка проектов. Сетевая безопасность.

Разработка сложных проектов на cms или фреймворках.

Предпочитаю работу с интернет-магазинами больших объемов. от 100 000 SKU

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качественная поддержка серверов.

Настройка сертификатов безопасности и аудиты.

Менеджмент проектов больших объемов.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
akhmetshin
Ильдар 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$15
10 баллов
4 года назад
Автоматический сбор данных по координатам ж/д станций
Все хорошо
Все хорошо. заказчик внимательный к деталям. недобросовестным исполнителям будет тяжело с ним работать. поэтому лучше делать все качественно и в срок. заказчик всегда на связи. оперативно отвечает на уточняющие вопросы и по существу.
Ответный отзыв
a13s05
38 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Смена доменного имени и хостинга
Все сделал быстро в соответствии с ТЗ, остался доволен сотрудничеством, рекомендую
Заказчик не отходит от тз, постановка задачи четкая плюс оперативно отвечает на вопросы. с оплатой проблем не возникло.
Ответный отзыв
a13s05
38 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Верстка сайта
Работаем не в первый раз, очень доволен сотрудничеством, все рекомендую
Оплачено в полном объеме и без задержек. Надежный заказчик
Ответный отзыв
a13s05
38 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Задать положение блочного элемента
Все сделал быстро , всем рекомендую
Заказчик на связи постоянно. от тз не отклонялся. Оплата без задержек
Ответный отзыв
a13s05
38 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Ssl сертификат
Все супер, всем рекомендую, отличный специалист, всегда на связи что очень важно и не теряется как многие, короче всем очень рекомендую!
Хороший заказчик. От тз не отклоняется. В процессе работы обсудили много дополнительных задач, которые были оплачены вовремя и без задержек. Не торопит. Было приятно сотрудничать.
Ответный отзыв