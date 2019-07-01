Задать положение блочного элемента

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок142 просмотра

Задать положение блочного элемента, чтобы он всегда оставался на одном месте при прокрутке страницы.

6 лет назад
a13s05
40 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

-Spectator-
Александр 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$5
1 день
Escrow
Все сделал быстро , всем рекомендую
Заказчик на связи постоянно. от тз не отклонялся. Оплата без задержек

Заявки фрилансеров

-Spectator-
Александр 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад