Следует написать не большой скрипт парсер на php Следует вытянуть 2 поля из карточки товара. На выходе csv или txt файл с данными. Подробное тз по запросу.
Задать положение блочного элемента
Задать положение блочного элемента, чтобы он всегда оставался на одном месте при прокрутке страницы.
Выбранный исполнитель
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